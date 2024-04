Alluvione, agevolazioni per la Tari. Le domande entro il 15 maggio

Tassa dei rifiuti più leggera per chi ha subito danni dall’alluvione. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la delibera per le agevolazioni Tari per le utenze domestiche alluvionate. Il Comune di Montemurlo ha messo a disposizione 76mila euro, risorse che serviranno per abbattere i costi della tassa rifiuti. Le agevolazioni sono destinate esclusivamente alle utenze domestiche che, a causa dell’alluvione dello scorso 2 novembre, abbiano subito danni alla parte di immobile destinata ad abitazione (cioè quella identificata alla categoria catastale A). Sono escluse pertanto le utenze domestiche che hanno subito danni a cantine, garage, pertinenze e le utenze non domestiche.

Per richiedere l’agevolazione è necessario presentare domanda utilizzando il modello che si può scaricare dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it), completo del documento d’identità del richiedente. La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio. L’importo dell’agevolazione concessa sarà modulato sulla base delle istanze pervenute e ritenute ammissibili ripartendo equamente le risorse a disposizione.

"Come amministrazione comunale vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini che hanno subito danni alla propria abitazione a seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso. Non si tratta di discorsi ma di soldi che abbiamo stanziato per abbattere i costi della Tari, la tassa sui rifiuti – spiega il sindaco Simone Calamai – Le famiglie, che già hanno dovuto affrontare tante spese e disagi a seguito degli allagamenti, devono essere aiutate a ripartire e i Comune è vicino a loro in questo momento delicato".

La Tari, a Montemurlo, è stata approvata nelle stesse misure del 2023, anche se il Comune è in attesa delle decisioni che saranno prese nel corso dell’anno da Ato nel piano d’ambito 2024. Il Comune di Montemurlo ha già previsto tre rate con il pagamento posticipato delle bollette per andare incontro a chi ha subito i danni dal maltempo.

Le scadenze saranno luglio, settembre, dicembre. Il Comune ha già annullato la scadenza del dicembre scorso sulla rata di saldo 2023, dando la possibilità di dividere il pagamento in tre rate a giugno, luglio e settembre 2024. "Mi auguro che ci possano essere, da ora alle scadenze, novità a livello nazionale che possano dare la possibilità di mettere in campo ulteriori riduzioni sulla Tari", conclude il sindaco Calamai.