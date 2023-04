Alloggi all’ex Tinaia per quattro famiglie

Quattro famiglie di Poggio a Caiano da ieri hanno una casa popolare. Prima consegna degli alloggi Epp realizzati nell’ex tinaia di Poggetto, sulla via Statale, con un’operazione unica nel suo genere: l’acquisto dell’immobile da parte del Comune e la trasformazione in appartamenti e centro civico, grazie ad un bando della Regione. Era il 2019 quando partì il progetto costato 2 milioni e 300.000 euro. I restanti 5 alloggi saranno quattro per famiglie in graduatoria Epp nella provincia e uno per la legge 1122016 per l’housing del "Dopo di noi". Ieri il sindaco di Poggio Francesco Puggelli con il vice-sindaco di Prato Simone Faggi ha tagliato il nastro. Presente anche l’assessore regionale Serena Spinelli. "Dare la casa alle famiglie – ha detto Puggelli – rientra nei nostri principali obiettivi e la Regione ci ha dato fiducia con questo progetto che comprende il Caffè-Atelier Alzheimer e uno spazio per i minori per contrastare l’abbandono scolastico". C’era anche il presidente Epp, Marzia De Marzi: "Questa consegna è l’ennesima prova della competenza di tutto lo staff di Edilizia Pubblica Pratese – ha detto – e la struttura è impegnata ogni giorno, in tutta la provincia, con tipologie di risposte differenti, finalizzate a garantire il più alto numero di alloggi da mettere a disposizione della cittadinanza". Gli appartamenti sono ad efficientamento energetico. "Questo è un luogo di vita – è intervenuta l’assessore Spinelli – e le risorse dei cittadini servono a realizzare questi progetti, in collaborazione con gli enti locali". L’ex tinaia faceva parte di un complesso colonico, abbandonato per anni che è stato ristrutturato conservando tutti gli elementi caratteristici. Ogni alloggi è dotato di un posto auto numerato.

M. Serena Quercioli