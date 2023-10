Allocca punta al Piccolo di Milano

Dopo aver conquistato Roma, Giuseppe Allocca (foto) tenta il bis con Milano. Il teatrante pratese, premiato all’XI edizione del Fringe Festival a luglio, è pronto a salire sul palco del Teatro Puecher, effervescente spazio di una scuola milanese, in occasione della V edizione del Milano Off Fringe Festival, dal 5 all’8 ottobre. Allocca si esibirà quattro volte col suo terzo monologo, quello dedicato a Galileo Galilei: "L’amor che (non) move il sole". Lo spettacolo è stato selezionato insieme ad altri 48 dagli organizzatori della kermesse, festa del teatro Off e delle arti performative. "Sono carico non vedo l’ora di cominciare - racconta Allocca - Torno a portare in scena la mia opera più ardita, studiata e forse più riuscita. Come capitato per il festival di Roma, anche questa sarà una vetrina importante, un’occasione per conoscere sempre più persone del mondo del teatro". Al termine della manifestazione meneghina, i migliori artisti saranno premiati. "Uno dei tanti riconoscimenti darà modo a chi se lo aggiudicherà di esibirsi al Piccolo Teatro di Milano nella stagione 20242025. E’ quasi impossibile che tocchi a me, ma nel caso sarebbe bellissimo", spera Allocca, atteso da un ottobre ricco di appuntamenti. "Il 10 ottobre sarò al teatro Tordinona di Roma con ’Genesi del rigenero’ premiato al Fringe dello scorso luglio".

Francesco Bocchini