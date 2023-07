Allocca al Roma Fringe Festival Teatro indipendente: è fra i migliori

La storia dei cenciaioli in vetrina. Quale? Quella del Roma Fringe Festival, tra le più importanti manifestazioni a livello nazionale fra quelle dedicate agli spettacoli dal vivo, ma soprattutto un punto di riferimento per gli artisti indipendenti ed emergenti, come il pratese Giuseppe Allocca, la cui richiesta di partecipare alla kermesse è stata accettata, fra le centinaia arrivate agli organizzatori.

In tutto sono solo 21 i progetti selezionati per l’undicesima edizione dell’iniziativa in programma nella Capitale dal 11 al 26 luglio. Il 28enne pratese porterà sul palcoscenico del Teatro Sala Umberto il suo primo monologo, quello che lo ha fatto conoscere al pubblico della sua città e non solo, ossia "Genesi del rigenero". Una pièce nella quale – grazie alla simpatia e al senso dell’umorismo che lo contraddistinguono – racconta la storia del riciclo degli scarti tessili a Prato. Lo spettacolo sarà un modo per spiegare al resto d’Italia come funziona e come è nata questa tradizione da lui stesso ripresa con l’attività di cui è titolare assieme alla sorella Sara, "Lo fo io".

"Sono felicissimo per questa opportunità che mi verrà data – racconta –. Esibirsi in un teatro del genere, con una capienza massima di cinquecento spettatori, sarà estremamente emozionante". Allocca sarà l’unico toscano presente a questa edizione del Roma Fringe Festival. "Ci saranno artisti provenienti da tutta Italia per cui sarà un bel banco di prova", aggiunge. Dei 21 progetti in gara, ne verranno scelti tre che saranno protagonisti nella finale del festival, in calendario per il 26 luglio. Il vincitore avrà diritto a esibirsi negli Stati Uniti, per la precisione a San Diego, e in dodici teatri diversi del nostro Paese.

"Intanto mi godo la possibilità di prendere parte alla manifestazione romana, però è chiaro che i premi in palio fanno davvero gola. E’ tutto un grande sogno", conclude. Un gran bel salto in avanti per Allocca, che ha cominciato portando in scena "Genesi del Rigenero" (preparato durante il suo secondo anno da frequentante di un corso di recitazione proprio a Roma) in "non-teatri" (eventi, locali, parchi) fino al debutto nel febbraio del 2019 al Borsi di Prato.

Francesco Bocchini