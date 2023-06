Allocca al Borsi, replica dopo i sold out

Buona, anzi, buonissima la prima. Tanto da necessitare di un immediato ritorno sul palco, originariamente non programmato. Ma le richieste in questi giorni hanno spinto il Teatro Borsi ad aprire ancora le proprie porte a Giuseppe Allocca (nella foto) e al suo nuovo monologo, "L’amor che (non) move il sole", per una replica straordinaria prevista per questo sabato alle 21.15. Monologo - il terzo dell’artista pratese dopo "Genesi del Rigenero" e "Col nome del guadagno" - che ha debuttato lo scorso fine settimana, collezionando tre sold out immediati. Un successone insomma: il talento del 28enne e la sua idea di portare in scena la vita di Galileo Galilei hanno accesso eccome l’interesse del pubblico. "Sono stati tre giorni pazzeschi. Le reazioni delle persone - dice Allocca - sono state molto belle. Avevo un po’ paura per la lunghezza del monologo, di circa un’ora e mezza, e invece anche questa è stata apprezzata. Adesso non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco – conclude –, sperando poi di riuscire a fissare qualche data in giro per l’Italia". I biglietti per la replica sono già disponibili al botteghino del teatro di via San Fabiano oppure sul sito www.teatroborsi.it.