All’Eden stasera Donne con le gonne. E i ricordi di Giovanni Nuti

Questa sera alle 21 al cinema Eden di via Cairoli torna l’appuntamento a ingresso libero con la rassegna E se non fossi nato pratese. Sul grande schermo Donne con le gonne, il film di cui Francesco Nuti fu regista, sceneggiatore e attore protagonista al fianco di Carole Bouquet (foto). Ospite della serata sarà Giovanni Nuti, compositore e musicista, firma delle colonne sonore dei film del fratello Francesco. Donne con le gonne uscì nel 1991 e fu un grandissimo successo, tanto da diventare il terzo film per incassi della stagione cinematografica italiana degli anni 1991-1992, e segnare così uno dei momenti di maggior successo della carriera di Cecco.

Sempre questa sera, niente turno di riposo per il Terminale che in collaborazione con Santa Valvola Records alle 21 propone Uzeda. Do it yourself, il film di Maria Arena sulla band indie e in particolare su quello che accadde nel 1991 (lo stesso anno di Donne con le gonne), che segnò l’inizio della svolta per il gruppo siciliano, che registrò per la Bbc e cominciò a suonare in tutto il mondo.