All’Eden c’è Brody, premio Oscar

Tre proposte al cinema Eden: ultimo giorno di programmazione per The Brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody (foto), fresco vincitore dell’Oscar come migliore attore protagonista (alle 16 e 20); Bridget Jones. Un amore di ragazzo, il film di Michael Morris con Renée Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall (alle 16, 18.15 e 21); Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21).

Due titoli al Terminale: alla 18 Il seme del fico sacro, acclamato della critica, e alle 21.15 Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin con Vincent Lindon, Coppa Volpi all’ultimo Festival di Venezia.

Al Garibaldi torna l’appuntamento con il cineforum del mercoledì: alle 20.30 ci sarà Io sono ancora qui, il film di Walter Salles che racconta il Brasile nella morsa della dittatura militare all’inizio degli anni Settanta e la toccante storia di una donna che non si è mai arresa, magnificamente interpretata da Fernanda Torres.

Infine, al Cinema Pecci A Real Pain, di Jesse Eisenberg con Kieran Culkin, premio Oscar come migliore attore non protagonista: alle 17.15 in italiano e alle 21.15 in versione originale con sottotitoli; alle 19.10 in versione originale per la rassegna Cinema ritrovato ci sarà invece L’angelo azzurro, il film cult del 1930 di Josef von Sternberg, con Marlene Dietrich.