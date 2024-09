Alle elementari il nuovo giardino in erba sintetica

Un giardino in erba sintetica per trascorrere l’intervallo all’aperto. Ieri prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025 per gli alunni delle scuole di Poggio a Caiano e il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi si sono recati nei vari plessi del Comune per salutare gli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico ed augurare un sereno nuovo anno scolastico. Nel primo giorno di scuola alla elementare "Lorenzo il Magnifico" in via Soffici è stato inaugurato anche il manto erboso sintetico dove i bambini potranno, in piena sicurezza, svolgere attività all’aperto fin quanto il tempo lo permetterà. L’intervento fa parte di un "pacchetto" di lavori di riqualificazione e la sicurezza degli ambienti scolastici realizzato in questa scuola e che ha interessato anche gli infissi.

Il manto in erba sintetica è di più facile gestione e manutenzione e rende lo spazio fruibile tutto l’anno. Grande è stata la gioia dei bambini dopo il taglio del nastro, tanto che si sono diretti, correndo, verso il nuovo spazio. Al taglio del nastro ha partecipato anche la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo "Filippo Mazzei" Silvia Torrigiani.