All’asta i tessuti di contrabbando. Lo Stato incassa un milione e mezzo

La guardia di finanza ha recuperato a Prato 1,5 milioni di euro - incassati dallo Stato - grazie alla vendita di 3,5 milioni di metri lineari di tessuto confiscati in via definitiva. L’operazione è stata portata a termine sotto la direzione dalla procura europea - ufficio di Bologna in un’attività di contrasto del contrabbando di tessuti nel distretto industriale pratese e si è svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane. La somma recuperata è stata versata in Banca d’Italia.

Il nucleo della Gdf di Prato ha scoperto complesse triangolazioni commerciali per evadere le imposte ed i tributi doganali analizzando imprese poi risultate solo formali destinatarie di spedizioni di tessuti di provenienza estera mentre invece erano inesistenti o inattive. I tessuti erano importati in Italia con false operazioni di cessione intracomunitarie verso ditte nazionali tramite società fornitrici situate in Ungheria e Germania.

Altri accertamenti hanno consentito di appurare che i tessuti, di provenienza extra Ue, venivano importati da altre imprese in Ungheria e Germania che, oltre a operare in settori economici totalmente differenti (tipo i commercio all’ingrosso di giocattoli), non avevano attuato nessuna effettiva transazione commerciale. Nella realtà, le merci - provenienti dal porto di sdoganamento - giungevano direttamente a Prato ed erano stoccate presso i vari capannoni per essere poi smistate ad altre ditte impiegate nella lavorazione dei tessuti. Nelle indagini è stato eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 3.500.000 metri lineari di tessuto, oltre ad attrezzature di un’azienda.

La merce sequestrata è stata messa in asta giudiziaria, in attuazione della conversione del provvedimento dell’autorità giudiziaria dai tessuti alla somma di denaro derivata dalla vendita degli stessi, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, confluiti in Banca d’Italia. In totale nel 2023, in altre operazioni contro il contrabbando di tessuti sono stati sequestrati complessivamente oltre 10 milioni di metri lineari di tessuto, sottoposti a confisca in via definitiva e venduti tramite asta pubblica per un incasso pari a oltre 5 milioni di euro.