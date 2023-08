Allarme maltempo Il vento fa sospendere il cinema al Castello

Ancora tempo caratterizzato da elevata instabilità in Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico esteso a tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi. Le raffiche di vento, che sono soffiate nella notte tra domenica e lunedì oltre che nella giornata di ieri, hanno causato dei danneggiamenti al grande schermo dell’arena cinematografica al Castello dell’Imperatore, gestita dal cinema Terminale. Anche lo scorso anno lo schermo per la proiezione dei film subì importanti conseguenze per il maltempo durante il periodo di Ferragosto; stavolta i danni sono più lievi grazie anche al fatto che si tratta di uno schermo nuovo. Dunque, oltre ad avere annullata la proiezione di ieri sera ("Animali selvatici" di Cristina Mungiu), il Terminale fa sapere, anche attraverso i canali socia, che le proiezioni all’arena sotto le stelle saranno sospese per alcuni giorni per consentire di riparare le lesioni provocate dal vento. Gli spettacoli saranno sospesi almeno fino a domani compreso nella speranza, salvo altri imprevisti, di ripartire con il film in cartellone giovedì 31 agosto. Se dunque si saranno superati i problemi di carattere tecnico, si ripartirà giovedì alle 21.30 con "Marcia su Roma", un film di Mark Cousins, con Alba Rohrwacher. Inoltre Terminale cinema ricorda quale siano le linee guida per le proiezioni in arena in caso di pioggia: prima di tutto le proiezioni annullate per pioggia al Castello dell’Imperatore non saranno spostate né replicate al chiuso al Terminale Cinema.

In caso di giornata interamente piovosa o di fenomeni atmosferici violenti subito prima dello spettacolo, la proiezione verrà annullata con regolare comunicazione tramite i social network e i biglietti acquistati online automaticamente rimborsati. In caso di inizio dello spettacolo "asciutto" e di pioggia leggera durante la proiezione lo spettacolo potrà proseguire senza particolari problemi (consigliamo di portare ombrello o impermeabile). In caso di inizio "asciutto" e di temporale o burrasca durante la proiezione, lo spettacolo verrà interrotto per questioni di sicurezza. In questo caso a tutti gli spettatori sarà offerto un biglietto omaggio per una successiva proiezione al Castello o al Terminale (se la proiezione è stata interrotta prima di metà film) o un biglietto ridotto per un successivo spettacolo (nel caso in cui la proiezione sia stata interrotta dopo la metà del film).