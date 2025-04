Allarme dei commercianti: "La criminalità danneggia l’immagine della città"

"Quello della criminalità organizzata è un tema che danneggia la reputazione di Prato. Di fronte al ripetersi di fatti che destano grave preoccupazione, è vitale mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che, se non contrastato con decisione, può mettere a rischio la qualità della vita delle persone e la fiducia nel tessuto economico locale". Così Confcommercio Pistoia e Prato è intervenuta in seguito ai ripetuti allarmi su una escalation di episodi criminali all’interno della comunità cinese di Prato. Si parla di aggressioni, minacce, intimidazioni, tentati omicidi, attacchi incendiari e perfino sparatorie in strada.

Una questione delicata per la quale la sindaca Ilaria Bugetti ha, di recente, chiesto al governo una maggiore presenza di forze dell’ordine in città come già aveva chiesto il procuratore Luca Tescaroli. "È fondamentale – spiegano dall’associazione – agire in modo coordinato, rafforzando la presenza dello Stato e sostenendo le imprese che lavorano nella legalità, per isolare chi tenta di approfittare delle fragilità del sistema economico".

Nelle ultime settimane la città e la provincia di Prato in generale sono apparsi spesso sulla stampa, locale e nazionale, che ha raccontato gli episodi violenti avvenuti all’interno della comunità. Episodi che hanno avuto ripercussioni anche all’estero con incendi in ditte collegate a quelle pratesi, gestite da cittadini orientali.

La Confcommercio si è mossa per riportare l’attenzione anche su quella parte del distretto che rischia di essere danneggiata dalla guerra interna alla comunità. "Allo stesso tempo, è importante non lasciare che questa narrazione oscuri la vera identità di Prato: una città composta in larga maggioranza da imprese sane, dinamiche, che rappresentano un esempio positivo per tutto il territorio. Imprenditori, commercianti e operatori del turismo continuano a investire con forza, contribuendo alla crescita economica e alla costruzione di una comunità che si sviluppa e compete", hanno aggiunto dall’associazione.

"Questa è la Prato che Confcommercio vuole raccontare e sostenere: una città che cresce tangibilmente nel terziario, che si apre sempre di più al turismo e che punta su qualità e innovazione. Un modello economico che va protetto e valorizzato, anche come risposta concreta alle minacce dell’illegalità. Per questo, Confcommercio continuerà a lavorare al fianco delle imprese, promuovendo la cultura della legalità e iniziative che rafforzino la reputazione positiva del territorio. Solo così possiamo costruire un Prato più sicuro, attrattiva e capace di guardare al futuro con fiducia".