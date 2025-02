Allarme carenza farmaci: "Manca il cortisone in fiale anche al Santo Stefano"

In Toscana si registra, da qualche tempo, una carenza di molte tipologie di farmaci, alcuni dei quali molto importanti e addirittura salvavita. Una carenza che sembra si prospetterà per tutto il 2025 secondo l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, perché ci sarebbero diversi problemi: di produzione, una domanda troppo alta e difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime. Vogliamo sapere come si sta muovendo la Regione Toscana, in collaborazione con le Asl, per ovviare a questo problema molto serio". Lo chiede, in un’interrogazione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Anche all’ospedale Santo Stefano macherebbe una tipologia importante di farmaco, il cortisone in fiale. Lo sottolinea Rita Pieri, capogruppo di FI in consiglio comunale: "Non è ammissibile che debbano mancare farmaci banalissimi come il cortisone in fiale. Non capisco perché si debbono ordinare all’estero. Non abbiamo aziende in Italia che sono in grado di produrre certi farmaci?". La direzione ospedaliera sottolinea che "si tratta di un farmaco per infiltrazioni che manca in tutta Italia e che quindi verrà ordinato all’estero. Serve per le infiltrazioni articolari e contiene una molecola di corticosteroidi più lidocaina che è un anestetico nella stessa fiala". La direzione ospedaliera spiega comunque che la mancanza del farmaco "non rappresenta un problema per i pazienti perché abbiamo la stessa molecola in altri farmaci. Basta unire la lidocaina nella stessa siringa".

Stella nella sua interrogazione sostiene che "i principali farmaci carenti sono in totale 493 e per quelli è stata autorizzata l’importazione di farmaci analoghi utilizzati all’estero. Tra i più importanti ci sono farmaci per l’insufficienza cardiaca, per la produzione di globuli bianchi nei pazienti sottoposti a chemioterapia, farmaci usati come antinfiammatori e anticoagulanti", per citarne solo alcuni. Forza Italia chiede al Giani e all’assessore alla sanità Bezzini "se tali farmaci negli ospedali e nelle farmacie sono attualmente contingentati o in che misura sono disponibili, se la Regione ha potuto provvedere ad un giusto ed equo approvvigionamento dei farmaci sopraindicati", ma anche "se, nel caso in cui non esistessero alternative valide di farmaci equivalenti, le nostre Aziende Sanitarie hanno richiesto o provvederanno a richiedere il medicinale dall’estero".