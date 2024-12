Alla scoperta del legame tra Cosimo e gli Etruschi. Sabato visita guidata

Il Museo Archeologico di Artimino si prepara a rendere il mese di dicembre indimenticabile con un ricco programma di iniziative per grandi e piccini. Tra gli eventi previsti in occasione della mostra "Cosimo I Magnus dux Etruriae", inaugurato il 23 novembre scorso per celebrare il 450° anniversario della morte di Cosimo I de’ Medici, è prevista per sabato 7 dicembre una visita guidata. Un’occasione unica per intraprendere un viaggio straordinario nella vita e nell’eredità di Cosimo I de’ Medici e per conoscere il legame speciale tra il Granduca e il mondo degli Etruschi, attraverso simboli del potere granducale, opere d’arte e documenti storici che raccontano una Toscana intrisa di storia e cultura. Il costo è di 3 euro a partecipante, più 2 euro d’ingresso al museo. L’orario per la visita guidata è alle 15.30.

La prenotazione è obbligatoria allo 055 8718124 o scrivendo a [email protected].