Alla scoperta dei mulini della Carigiola

"I mulini del Carigiola" arriva domenica l’ultima tappa per il ciclo di escursioni a partecipazione gratuita "I mondi perduti", organizzate dall’associazione Acquerino Cantagallo e dall’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, che hanno registrato finora una sorprendente partecipazione di camminatori curiosi da tutta la Regione. Il sesto appuntamento della edizione invernale, alla scoperta degli angoli nascosti della Val di Bisenzio, porterà i novelli Indiana Jones ad ammirare il torrente Carigiola e i suoi antichi mulini, con un anello che, partendo da Gavigno, toccherà La Centrale e il Peraldaccio per un ritorno in quota tramite uno storico sentiero da poco riaperto, fra radure, castagneti secolari e un vecchio borgo disabitato da qualche decennio, Il Pontaccio.

Per chi vorrà allungare il giro, da Gavigno ci sarà la possibilità di visitare le cascate del Cigno Bianco. Per l’occasione i proprietari del Mulino di Genesio, a La Centrale, apriranno le porte della bellissima struttura e della centrale idroelettrica installata pochi anni fa.

Il ritrovo è dalle 8 alle 8.30 all’Angolo del Caffè a Vernio (sopra la Coop), poi partenza con le proprie auto per Gavigno dove l’escursione (di 9,5 chilometri per un dislivello di 545 metri), condotta dalla guida ambientale escursionistica Paolo Novellini (foto), si addentrerà nella suggestiva vallata del Carigiola. Rientro previsto alle 13.

La camminata è a partecipazione gratuita ma su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni

[email protected], [email protected], telefono e Whatsapp 3357153704.