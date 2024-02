"Alla moda dal 1948" con Blue of kind

Il lanificio dell’Olivo partecipa alla manifestazione "Alla moda dal 1948", la mostra manifesto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della manifattura italiana del tessile, abbigliamento e pelletteria,a cura dell’associazione no profit Trama Plaza, che si terrà da oggi fino all’11 febbraio nello Spazio Seicentro, in piazza Berlinguer, a Milano.

La storica azienda del distretto pratese è stata selezionata per partecipare all’appuntamento insieme ad altre sei manifatture "come esempio virtuoso della manifattura italiana del tessile, abbigliamento e pelletteria, che adotta un’etica ineccepibile nei confronti dei propri lavoratori e lavoratrici".

All’interno della mostra si troveranno in esposizione sette divise da lavoro, che sono state rivisitate dalle aziende partecipanti in collaborazione con alcuni fashion designer tra i più noti nel panorama della moda sostenibile. In particolare Lanificio dell’Olivo ha avuto il piacere e l’onore di lavorare con Blue of a kind, brand milanese di denim upcycled fondato nel 2017 da Fabrizio Consoli per realizzare una t-shirt, che correda un completo giacca-pantalone. "Lanificio dell’Olivo è onorata di poter prendere parte a questa importante esposizione – afferma Fabio Campana (foto), amministratore delegato dell’azienda – La partecipazione ad un tale evento certifica ancora una volta la nostra dedizione ad un tema delicato ma fondamentale come quello della sostenibilità sociale".

Un secondo momento importante del 2024 per il Lanificio dell’Olivo, dopo il successo della collezione primavera estate 2025 presentata a Pitti e che decreta la sua piena ripartenza dopo l’alluvione del 2 novembre.