Alla Coop Parco Prato . Prevenzione nel carrello. Test oncologici gratuiti sul laboratorio mobile

E’ secondo lo spirito di una sanità di prossimità che è stata inaugurata ieri l’attività dell’unità mobile di Ispro (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) al centro Parco*Prato. Un laboratorio mobile che per una settimana sarà a disposizione dei cittadini per aderire alla prevenzione oncologica grazie agli screening eseguiti in Toscana (è parcheggiato di fronte al punto vendita Coop Pleiadi). Un’iniziativa, "Metti la prevenzione nel carrello, Di Di Sì agli screening oncologici", promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Centro, per fare fronte comune nella prevenzione oncologica, dopo la prima tappa alla Coop.fi di Gavinana. "Nei giorni a Gavinana siamo riusciti ad intercettare cento donne che non avevano risposto alla chiamata per aderire ai test dei programmi di screening – chiosa Katia Belvedere, direttore generale dell’Ispro – A Prato, oltre all’unità mobile ove effettuare le attività di screening mammografico e consentire la restituzione del kit per lo screening del colon retto, ci sarà a disposizione personale sanitario esperto in prevenzione primaria per informare le persone sulle buone abitudini per corretti stili di vita".

Sull’unità mobile di Ispro avranno la possibilità di effettuare mammografie tutte le donne che hanno ricevuto l’invito o che hanno diritto a partecipare allo screening. L’evento che vede la collaborazione con Asl Centro, si caratterizza con una serie di iniziative che si svolgeranno al Centro Parco*Prato, dedicate alla prevenzione con medici epidemiologi, dermatologi, dietisti e biologi. Belvedere annuncia che "in questa settimana sarà possibile partecipare allo screening per l’epatite C rivolto ai cittadini fra i 35 e i 55 anni che non hanno ancora effettuato il test". L’iniziativa fa parte di un protocollo d’intesa tra Regione, Ispro e Unicoop Firenze per la diffusione di attività di prevenzione e per favorire sempre di più l’adesione agli screening gratuiti. Al taglio del nastro anche la sindaca Ilaria Bugetti: "La prevenzione ha un’importanza strategica perché può salvare davvero la vita e andare nei luoghi dove ci sono tante persone è potenziare la sanità di prossimità", sostiene. L’assessore regionale Simone Bezzini: "La diagnosi precoce dei tumori è fondamentale per sconfiggere i tumori. Lanciamo un appello per la partecipazione agli screening e un’iniziativa come questa ci dà una grande mano". Alla mattinata era presente Cristina Manetti, Capo di Gabinetto Regione Toscana. "Offriamo a soci e clienti una possibilità in più di prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione: la promozione del benessere è un nostro impegno che perseguiamo, non solo offrendo prodotti di qualità, ma anche attraverso campagne rivolte al grande pubblico – ha detto Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze – Le prossime tappe saranno Ponte a Greve e Sesto". Soddisfazione è stata espressa da Valerio Mari, direttore generale dell’Asl. "E’ un ambulatorio attrezzato con personale sanitario, apparecchiature tecnologiche per gli esami: l’unità mobile rappresenta un’ulteriore occasione per combattere il tumore al seno con l’arma della prevenzione".

Come aderire? Per la mammografia chi ha tra 45 e 74 anni deve chiamare lo 0574 805053 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e mercoledì anche dalle 14 alle 16.30. Per tutti coloro che hanno già ricevuto l’invito a casa per effettuare lo screening del colon retto, è possibile restituire la provetta da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. Chi non ha ancora ricevuto l’invito, può rivolgersi al punto informativo Ispro oggi e il 20 settembre dalle 14 alle 16 per incontrare i professionisti dell’Asl. Infine chi è nato tra il 1969 e il 1989 ed è interessato al test HVC, puo recarsi all’unità mobile il 18 e 20 settembre dalle 9 alle 13.

Sara Bessi