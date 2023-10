Alia, torna la raccolta. Obiettivo abiti usati

Con il cambio di stagione, Alia riprende il servizio di ritiro domiciliare degli indumenti usati nei comuni d’area pratese oltre ad Agliana, Montale e Quarrata.

A partire da lunedì, per le oltre 125.000 famiglie residenti sul territorio sarà possibile smaltire correttamente gli indumenti usati (che non devono essere lasciati a fianco delle campane stradali o abbandonati sul territorio) con un passaggio domiciliare "porta a porta" del personale addetto. Nei giorni precedenti alle date programmate, a tutte le famiglie verranno distribuiti appositi sacchi per la raccolta di abiti con l’indicazione del giorno di ritiro.

Alia ricorda che nei comuni della provincia di Prato coperti dal servizio (oltre a Prato, si tratta di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vernio), saranno effettuati due passaggi di raccolta, secondo il seguente calendario. Carmignano: giovedì 12 ottobre; giovedì 9 novembre. Montemurlo: lunedì 16 ottobre; lunedì 13 novembre; Poggio a Caiano: giovedì 12 ottobre; giovedì 09 novembre. Vernio-Cantagallo: lunedì 16 ottobre; lunedì 13 novembre. Chi ha necessità di conferire indumenti usati anche al di fuori del calendario sopra riportato e nelle zone o Comuni non interessate dal servizio domiciliare, può consegnare gli abiti agli Ecocentri di Alia, o inserirli negli appositi contenitori sul territorio.

Per informazioni è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30), con i numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo il proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).