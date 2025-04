Alcolici ai minorenni e musica a tutto volume, noto locale chiuso per 15 giorni

Prato, 18 aprile 2025 – Chiuso per 15 giorni un noto locale di via Santa Trinita a Prato. Il provvedimento è scattato nell’ambito delle attività di controllo preventivo promosse dal Questore di Prato, de Lorenzo, con il supporto operativo della Polizia Amministrativa e in coordinamento con la Polizia Municipale.

L’esercizio pubblico di via Santa Trinita, nel cuore del centro storico, serviva alcolici a minorenni, violando così esplicitamente il divieto previsto dalla legge. La disposizione si è rivelata necessaria dopo che, la scorsa settimana, la Polizia Municipale ha individuato la reiterazione del reato di somministrazione di alcolici a minori, un'infrazione già contestata a gennaio con una sospensione temporanea della Scia per sette giorni.

Ulteriori irregolarità emerse durante i controlli includono l'assenza di una licenza per la vendita di alcolici e la mancata valutazione di impatto acustico per la musica diffusa all'interno del locale, insieme alla mancanza di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico dove erano posizionati tavoli per i clienti. Sin dal 2018, l'attività in questione ha ricevuto numerosi esposti dai residenti per il disturbo della quiete pubblica e per la presenza di avventori che tendevano a soggiornare nelle aree circostanti, compromettendo ordine e sicurezza pubblica.