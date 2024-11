Alchimie, Donne e fedi nel Mediterraneo: due libri in Roncioniana

Due presentazioni di libri in biblioteca Roncioniana, entrambe a ingresso libero. Oggi alle 17.30, Marco Ciardi, docente di storia della scienza all’università degli studi di Firenze, presenta il saggio di Leonardo Anatrini, "Bevitori di mercurio. Storie di alchimia da Lavoisier a oggi" (Roma, Carocci 2024). Iniziativa organizzata in collaborazione con le associazioni Caffè Scienza e Gruppo Bibliofili Pratesi. Domani alle 17.30, la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli presenta il volume di Isabella Gagliardi "Anima e corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo (secoli XI-XVI)". Iniziativa promossa dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Datini. C’è infine da ricordare che sempre in Roncioniana lunedì è stato presentato il libro dello scrittore e giornalista Umberto Cecchi dal titolo "Il mio Carlo Livi"( Asterisco edizioni), in cui l’autore alternando storia e cronaca, ricompone le qualità dell’uomo e del medico psichiatra, dello storico della medicina. Livi, anticipatore della moderna medicina legale, organizzò l’ospedale psichiatrico riformandolo con l’allestimento di sale di conversazione, indirizzando i pazienti ai lavori campestri, alla recitazione.