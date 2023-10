Al via "Il sole in classe" . Vince il video più green

Un progetto educativo gratuito per diffondere la conoscenza delle energie rinnovabili fra bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Torna anche quest’anno ‘Il sole in classe’, il format promosso da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili con sede a Prato, sviluppato per fare comprendere ai giovani l’importanza di adottare buone abitudini per la salvaguardia dell’ambiente. L’idea è quella di fare informazione fra i ragazzi, e al contempo investire sulla sensibilità delle nuove generazioni per diffondere il messaggio a tutela dell’ambiente anche nelle loro famiglie, così da raggiungere anche genitori e parenti. Per iscriversi c’è tempo fino a sabato 28 ottobre. La partecipazione è completamente gratuita e per aderire basta compilare il form presente sul sito www.anteritalia.orgla-settimana-de-il-sole-in-classe.

La scuola o l’istituto comprensivo che aderisce al progetto si impegnerà anche a realizzare un video sulla sostenibilità della durata di un minuto. Il tema scelto saranno ‘I minuti di sostenibilità’, cioè un video di un minuto in cui gli studenti dovranno raccontare il loro impegno per un mondo più green. Tutti i video parteciperanno nel 2024 al contest nazionale Anter Green Awards, che assegna alle scuole vincitrici i premi offerti dalla rete di imprese Nwg new world in green. Nella precedente edizione del progetto sono stati così raccolti 113 minuti di sostenibilità, di cui sono stati protagonisti oltre 7.000 bambini di 346 classi sul territorio nazionale.

"Per poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e tutela dell’ambiente è fondamentale partire dalle nuove generazioni, – spiega il Alessandro Giovannini, presidente di Anter -. Il sole in classe si pone proprio questo obiettivo, cercando di raggiungere quanti più studenti e famiglie, così da accrescere sempre più la consapevolezza intorno al tema delle energie rinnovabili e della salvaguardia dell’ambiente". Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione: [email protected].