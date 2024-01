Al Teatro Vittoria nel fine settimana in scena Il quarto Re

Al Teatro Vittoria di Coiano in via Maiani, domani alle 21.15 e domenica alle 16.30, va in scena "Il Quarto Re", uno spettacolo costruito su rievocazioni, riferimenti storici, citazioni bibliche e arricchito da musiche, luci e coreografie per riscoprire il fascino dei Re Magi. Si dice che fossero sapienti, giunti da Babilonia, o sacerdoti di Zoroastro. Alcune leggende li vogliono Re venuti da terre lontane. Intorno a queste figure ruota lo spettacolo scritto e diretto da Stefano Giacomelli, che nasce dall’idea di teatralizzare un’antica leggenda persiana conosciuta grazie al racconto dell’autore statunitense Henry van Dyke. Verrà così narrata la storia di un quarto Magio che, insieme a Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, studiava le stelle e decise di partire, con i suoi doni, per andare ad omaggiare un Re annunciato da profezie e allineamenti di stelle e pianeti. Per una serie di motivi non arrivò alla capanna, ma siamo sicuri che non riuscì mai ad incrociare gli occhi di Gesù? In scena Marco Romagnani, Edisca Barni, Alberto Bettazzi, Simona Bardazzi, Mariella Tavan, Letizia Noto, con partecipazione di Vittoria Doretti e Stefania Romolini. Coreografie: Diletta Pagnini.