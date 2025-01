Al Teatro Fabbretti: "Tu mi sognavi io non dormivo"

Debutta a Prato Tu mi sognavi, io non dormivo, una biografia teatrale che illumina la relazione passionale e proibita tra Anna Achmatova, la poetessa russa simbolo di fascino e malinconia, e Amedeo Modigliani, il genio maledetto dell’arte italiana. Sullo sfondo della Parigi del 1910, l’amore tra i due artisti si consuma tra intensità poetica e tragedie personali: il tutto è catturato da uno spettacolo intenso, che mette in scena l’incanto e rivela l’umanità dietro le icone storiche. Scritto e diretto da Antonio Nobili con l’aiuto alla regia di Dalila Cozzolino, lo spettacolo si terrà il sabato 25 e domenica 26 gennaio alla Sala Teatrale Fabretti di via delle Gardenie 3, alle 17.30. Una storia di creatività, passione e destino che ha segnato le vite di due anime destinate a incontrarsi e scontrarsi tra amore e dolore, in una Parigi che diventa il teatro delle loro emozioni più profonde. Sul palco Andrea Carpiceci nel ruolo di Amedeo Modigliani, Virginia Menendez in quello di Anna Achmatova; nel cast anche Ilario Crudetti e Daniel De Rossi. Per informazioni 320 4607314.