Al Polo Campolmi arriva Altomare. Domani c’è "Redemption Songs"

Da Vian a Luigi Tenco, dai Radiohead a Sergio Endrigo, per poi passare a Lou Reed, Zeca Veloso, Nina Simone, Dylan, Lennon, Marley, De Andrè, solo per citare alcuni artisti, per un tuffo nelle pagine musicali più indimenticabili di tutti i tempi. Ma ci saranno anche brani scritti dallo stesso Massimo Altomare, voce, chitarra e soprattutto anima del concerto "Redemption Songs", in programma domani sera alla Corte delle sculture (polo Campolmi) alle 21.30. Un evento musicale a cura di Music Pool, storica realtà fiorentina che in oltre un trentennio di vita ha creato un grande circuito di musica jazz, rock, popolare ed etnica in tutta la Toscana.

La voce e chitarra di Altomare, unita alla voce di Lisa Kant, alle percussioni e al vibrafono di Ettore Bonafè, alla chitarra di Simone Marrucci, comporranno un mix di parole e suoni per dare vita a un concerto che, si legge nelle note degli organizzatori, "si può definire una sorta di rito esorcistico contro le brutture della modernità, una ricerca del bene, che pure nell’uomo esiste, della giustizia, della libertà e naturalmente dell’amore". Canzoni che arrivano dritte al cuore e che diventano un mezzo di riscatto e un invito a conservare con cura i nostri ideali per dare un senso alla vita, che non può essere solo consumo e sicurezza personale a scapito di chi non ha niente - come si legge sempre nella presentazione - spesso ridotto in schiavitù.

Temi cari da sempre al cantautore Altomare, classe 1951, con all’attivo molte prestigiose collaborazioni con Stefano Bollani, che ha sempre creduto alle immense potenzialità miracolistiche del cuore umano.

Il mese di luglio si archivia dunque in musica grazie a questo concerto, che s’inserisce nella rassegna "Prato Estate 2024" organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattare i numeri 0574 1835152 / 1835021 / 1837712, mandare una mail all’indirizzo [email protected] oppure visitare il sito www.pratoestate.it o la pagina Facebook di Prato Estate.

ma.la.