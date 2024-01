Al Politeama la magia di Cabaret. Il grande musical per iniziare l’anno

Irriverente, sensuale, spettacolare, cinematografico. Un titolo leggendario che rinnova la tradizione del musical al Politeama, un allestimento senza precedenti con due eccezionali interpreti che spostano le lancette della Storia e ci riportano nella Berlino dei primi anni Trenta: Arturo Brachetti, l’indiscusso re del trasformismo, e la nuova stella del teatro musicale nonché popolare volto televisivo Diana Del Bufalo. È Cabaret – The Musical ad aprire il primo sipario dell’anno al Politeama Pratese con una delle produzioni più attese della stagione in scena nel weekend dell’Epifania (venerdì 5 gennaio alle 21 con replica sabato 6 alle 18), con la regia di Luciano Cannito e dello stesso Brachetti.

In principio furono un musical di successo a Broadway e l’omonimo film di Bob Fosse con l’indimenticabile Liza Minnelli nel ruolo di Sally Bowles, la star del Kit Kat Club (qui ha il volto di Diana Del Bufalo), passato alla storia per aver vinto ben otto Oscar, ormai mezzo secolo fa. Cinquant’anni dopo, è l’arte di Brachetti grazie a un minuzioso lavoro di ricostruzione storica a riportare sul palco il musical ispirato al romanzo di Christopher Isherwood Goodbye to Berlin e ambientato nella Berlino weimariana che arde di passioni e libertà destinate a essere spazzate via dall’ascesa al potere di Hitler. Lo spettacolo, prodotto da Fabrizio Di Fiore di Fdf Entertainment, si snoda tra celebri brani come Cabaret, Willkommen, Money Money che fanno da sfondo alla storia fra Sally Bowles (Diana Del Bufalo), primadonna del Kit Kat Klub (uno dei più famosi cabaret di Berlino), e il giovane scrittore americano Cliff Bradshaw (Cristian Catto), a caccia di ispirazione e attratto da questa nuova Babilonia piena di luci, colori, musica, gioia di vivere, paura del futuro. Tocca all’eclettico Brachetti, di ritorno al Politeama Pratese dove era già stato nel 2010 con Ciak si gira, interpretare il ruolo di Emcee, l’irriverente presentatore e maestro di cerimonie pronto a stupire anche in veste di cantante e ballerino fin dalle prime note di Willkommen: insieme agli altri personaggi ci farà vivere il clima divertente del più trasgressivo club di Berlino dove si respiravano libertà sessuali e di pensiero, dove si poteva fare ancora la parodia di Hitler, in bilico fra divertimento sfrenato e il senso di una tragedia imminente. Un viaggio nella memoria fra i colori e le luci della Berlino prima dell’avvento del Nazismo con molti echi d’attualità: Cabaret esplora temi di politica, amore e libertà personale in un’epoca di grande incertezza. Il nuovo allestimento è caratterizzato da un’impostazione visiva cinematografica corredata da effetti speciali e musiche suonate dal vivo. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori, tutte figure di spicco nel mondo del musical e del teatro internazionale che contribuiscono a rendere attuale uno dei più classici musical di Broadway, firmando un allestimento del tutto inedito ma allo stesso tempo fedele allo spirito originario.

Per lo spettacolo il costo del biglietto varia da 35 a 60 euro, ridotto 20-30 euro per under 25. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. In occasione della prima data di Cabaret, a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika come sempre attenta ai prodotti del territorio: il costo è di 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected].