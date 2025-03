Domani alle 21 e domenica alle 16 al Politeama "Iliade. Il gioco degli dèi", nell’adattamento di Francesco Niccolini, con il popolare attore di cinema e tv Alessio Boni (foto), Antonella Attili, Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer. È un viaggio tra mito e contemporaneità, una rilettura di Iliade in chiave ironica per avvicinare il pubblico a temi universali, con la regia dello stesso Boni insieme a Roberto Aldorasi e Marcello Prayer. Pronto a dividersi fra i ruoli di uno Zeus smemorato e di un Achille più fiero che mai, Boni con i suoi compagni dell’Olimpo farà da specchio alla nostra contemporaneità, attraversata dalla paura e dal potere. In scena gli episodi più noti del poema, come la pestilenza nel campo degli Achei, l’ira di Achille, i duelli, le morti di Patroclo e di Ettore. Tutte vicende rievocate attraverso l’uso di manichini giganti per gli eroi del ciclo troiano, i cui fili vengono mossi dalle divinità olimpiche, come capricciosi burattinai incuranti delle conseguenze disastrose del loro gioco, in un alternarsi fra divinità e mortali, e un chiaro rimando al teatro greco, in cui gli attori utilizzavano le maschere per rappresentare più personaggi. Una riscrittura teatrale avvincente che promette di far scoprire un grande classico anche agli studenti. E’ previsto uno sconto del 50% per gli under 30 sul costo del biglietto, che va da 25 a 35 euro.