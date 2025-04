Al Politeama Il Romanzo della Bibbia

Gran finale della stagione di prosa al Politeama stasera alle 21 e domani alle 10.30 con Aldo Cazzullo (foto) e Moni Ovadia che, fra parole e musica, rileggeranno la Bibbia in un racconto a due voci ispirato a Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia di Cazzullo, il libro più venduto in Italia nel 2024. La replica di domani è stata pensata per le scuole, ma è aperta a tutti. Sil palco Cazzullo dipana il filo narrativo e Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti in italiano, yiddish, ebraico, spagnolo e inglese, con le musiche dal vivo di Giovanna Famulari. Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più celebri dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia l’arrivo del Messia. Sullo sfondo, le testimonianze che queste storie hanno lasciato nelle arti visive, vere fonti di ispirazione nei secoli per i più grandi artisti. Lo spettacolo sarà reso ancora più suggestivo dai disegni sulla sabbia di Gabriella Compagnone e dalla scenografia video di Elisa Savi. Il costo del biglietto è per stasera 25 euro, 10 euro ridotto studenti under 25 (posto unico), 10 euro per domani. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria oggi aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.