Al Politeama. Il "malamore" arriva a teatro

Concita De Gregorio le racconta nel suo libro sempre purtroppo tristemente attuale, Lucrezia Lante della Rovere le porta in scena alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Donne che incontrano uomini e amori sbagliati, il "malamore", non succubi del dolore ma resistenti e capaci di trasformarlo in forza. Tratto dal volume "Malamore. Esercizi di resistenza al dolore" di Concita De Gregorio per la regia di Francesco Zecca, lo spettacolo "Le donne di Malamore" in scena al Politeama venerdì (alle 21) tratta il tema della violenza contro le donne in un presente ancora segnato tragicamente da cronache di femminicidi. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Prato che lo ha inserito nel cartellone di iniziative in occasione della ricorrenza del 25 novembre (biglietti da 15 a 20 euro, riduzione 10 euro per le associazioni che si occupano di violenza di genere sul territorio).

Sullo sfondo, una galleria di personaggi femminili, donne comuni e donne celebri, accomunate da esperienze dolorose ma anche dal riscatto e dalla dignità, il "malamore" che si annida nella violenza privata, in famiglia, nelle radici culturali.

Sul palco, nello spettacolo firmato da Argot Produzioni, prendono vita passioni, ardite e celate, storie drammatiche. Dalla parabola di Dora Maar, compagna di Picasso, sopravvissutagli pur di potergli infliggere il giusto castigo, al ritratto della prima moglie di Barbablù che si salva perché non si rifiuta di vedere l’orrore e riesce ad attraversare l’inferno, da Louise Borgeois che rinasce grazie a quell’arte finora appannaggio degli uomini alla piccola profuga Dalia finita nell’abisso degli abusi fisici fino a Luo, la ragazza cinese che convive con decine di aghi sparsi nel suo corpo.

Sempre il 24 ma la mattina, alle 10,30, per la rassegna "Un mondo migliore" dedicata alle scuole superiori di primo e secondo grado ci sarà lo spettacolo inaugurale "Possiamo salvare il mondo prima di cena", trasposizione teatrale di "We are the weather" di Jonathan Safran Foer. Il Collettivo Menotti (Enrico Ballardini, Nicolas Errico, Helena Hellwig, Claudio Pellegrini, Giulia Perosa, Chiara Tomei) raccontare la crisi climatica del nostro pianeta. Lo spettacolo è aperto alle scuole e al pubblico (biglietto 10 euro).