Al Pecci c’è Innocenti. Il super illustratore

"In canto di Natale e gli altri incanti". È il titolo dell’appuntamento di oggi, alle 17, al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci – viale della Repubblica, 277 – che trasporterà il pubblico di "Un Prato di Libri" nel labirito creativo di Roberto Innocenti.

Si tratta di una serata speciale con Roberto Innocenti, uno degli illustratori più celebri d’Italia, che sarà intervistato da Alessandro Santi.

Innocenti è noto per il suo straordinario talento nell’illustrazione di libri per bambini, con uno stile che mescola dettagli minuziosi e una grande capacità narrativa.

Un incontro imperdibile, un’opportunità per scoprire il suo processo creativo, le sue ispirazioni e la sua carriera.

Formatosi come autodidatta, Innocenti si dedicò dapprima alla grafica dagli anni sessanta, e poi all’illustrazione, soprattutto per libri dedicati all’infanzia.

È stato vincitore di numerosi premi internazioni, tra cui il prestigioso Premio Hans Christian Andersen (nel 2008, unico italiano finora ad averlo ricevuto), vive e lavora a Montespertoli, in provincia di Firenze. L’appuntamento odierno fa parte del cartellone 2024-2025 della manifestazione "Un Prato di Libri", un progetto unico in Italia, giunto all’edizione numero 12, che inizia nel mese di settembre e poi prosegue fino alla fine dell’anno scolastico e che prevede, a marzo e aprile, un festival della lettura per ragazzi under 18 con lo scopo di avvicinarli allo straordinario mondo dei libri, un mondo che non conosce barriere.

