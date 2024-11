Al Palco l’Orchestra giovanile Toscana

Terzo appuntamento con Armonia e Incanto la rassegna a cura di Camerata, Scuola Verdi, Comitato cittadino attività musicali, I Ricostruttori nella preghiera e Associazione San Leonardo al Palco. Martedì alle 21 è in programma la serata Chitarra e I cameristi dell’Orchestra giovanile Toscana. Fondata a Pisa nel gennaio 2020 dai giovanissimi musicisti Gabriele Bracci (nella foto) e Matteo Chimenti, l’Orchestra giovanile Toscana è composta da musicisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da conservatori ed istituti superiori di studi musicali di tutta la Toscana. Ogni programma concertistico è strutturato come un unico e originale viaggio musicale nel quale si abbinano a pagine di autori universalmente conosciuti pagine altrettanto valide di autori purtroppo meno celebri, con il desiderio di far conoscere agli ascoltatori queste musiche. L’Orchestra giovanile toscana nella sua formazione completa ha un organico di circa sessanta strumentisti. A Prato fu protagonista del concerto organizzato a settembre 2022 per festeggiare il termine del restauro della facciata del Duomo. Il concerto è a ingresso libero. È previsto un’apericena alle 20 solo su prenotazione, scrivendo a: [email protected] entro domani.