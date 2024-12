Al Magnolfi c’è Mio. Il Tpo insegna la gentilezza per gli altri

Domani, in doppia replica alle ore 15.30 e 17 al Teatro Magnolfi debutto in prima assoluta di Mio, uno spettacolo pensato per i più piccoli della Compagnia TPO, realizzato in coproduzione con il Teatro Metastasio. Si tratta di un viaggio teatrale e sensoriale pensato per i bambini fino ai 2 anni, che esplora le prime dinamiche sociali, stimolando la comunicazione, la cooperazione e il rispetto tra i piccoli spettatori. Uno spettacolo che nasce dalla consapevolezza che, nel mondo dei più piccoli, tutto ruota attorno alla scoperta di sé e dell’ambiente che li circonda. Ogni oggetto, ogni suono, ogni movimento è un’opportunità per esplorare, giocare e comprendere i propri limiti e talenti. Crescendo, però, i bambini iniziano a guardarsi intorno, a desiderare la compagnia degli altri e a condividere lo spazio e i giochi con i coetanei. In scena, due interpreti - Sara Campinoti, Valentina Sechi - accompagneranno i piccoli spettatori in un viaggio di scoperta reciproca, offrendo modelli di comportamento per imparare a vivere insieme, a condividere e a instaurare relazioni equilibrate e rispettose. Repliche sabato 21 alle 7.30 e domenica 22 alle 17.