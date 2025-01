Al Garibaldi Milleventi. La stanza accanto e Giurato numero 2

Voglia di cinema in queste sere d’inverno. Da domani tornano i film anche al Garibaldi Milleventi, con titoli in programmazione. Il primo è Giurato Numero 2, il film diretto da Clint Eastwood che racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia, che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Sconvolto dalla scoperta, ma non intenzionato a dire la verità, Kemp cercherà in ogni modo di salvare l’imputato. Le proiezioni saranno domani alle 18.30, sabato alle 16.45, domenica alle 18.15 e alle 20.30, poi mercoledì 15 gennaio alle 20.30, domenica 19 alle 18.15. Il secondo è La stanza accanto di Pedro Almovodar con Julianne Moore e Tilda Swinton, con proiezioni domani alle 21, sabato alle 19 e alle 21, domenica alle 16.15, poi mercoledì 15 gennaio alle 18.30 e domenica 19 alle 20.30. Infine, da citare anche il cinema Ambra di Poggio a Caiano che nel fine settimana propone Diamanti di Ferzan Ozpetek, con proiezioni sabato alle 17 e alle 21.30, domenica alle 17.30 e alle 21.30, lunedì alle 21.30.