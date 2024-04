Aiuti dopo l’alluvione. Arrivano 200mila euro per le aziende colpite

Un ulteriore aiuto per le aziende alluvionate. Arriva da Confcommercio Pistoia e Prato, che grazie allo stanziamento ottenuto da parte della Fondazione Orlando, ha messo sul piatto 200mila euro da destinare alle imprese colpite dall’ondata di piena del2 novembre. Sono 37 le imprese pratesi che potranno beneficiarre del bonus (in base ai danni subuti). Un ulteriore aiuto alla ripartenza: la misura si aggiunge agli aiuti già promossi in favore delle imprese colpite dall’alluvione, tra cui il contributo messo a disposizione da Camera di Commercio Pistoia – Prato, ed il contributo promosso dall’Ente bilaterale del turismo toscano ed Ente bilaterale del terziario toscano. Le aziende associate aventi diritto hanno già formalmente comunicato il danno subito nel mese di novembre e, entro il 3 maggio, sono chiamate a confermare la loro richiesta di adesione.

"Confcommercio non dimentica e rimane vicina alle imprese, che ancora non hanno ritrovato una condizione di normalità, a cinque mesi di distanza dagli eventi calamitosi. Oggi siamo qua per portare vicinanza, risorse e supporto attivo alle imprese", interviene il direttore Tiziano Tempestini che ieri ha coordinato la giornata dedicata al forum Banca Alta Toscana durante la quale sono state illustrate le modalità per accedere al contributo da parte delle aziende.

Una misura diretta, dunque, a sostenere la lunga fase di ripartenza delle attività colpite dal cataclisma che, lo scorso novembre, ha messo in ginocchio un intero tessuto economico. "Se ormai la fase emergenziale può dirsi alle spalle – commenta il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani – non altrettanto si può dire per quel che concerne il ritorno alla normalità vera. Per questo motivo, dopo una prima fase di supporto strategico alle imprese, che si è risolta nel portare attivamente le loro istanze in tutte le sedi istituzionali competenti, abbiamo deciso di realizzare uno scatto ulteriore. Stare materialmente al fianco delle aziende in questo lungo ritorno ai ritmi pre-alluvione è cruciale per l’economia di tutto il territorio".

Dopo i saluti iniziali del presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci, ieri è intervenuto con un contributo video anche il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli.