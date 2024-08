Agosto è il mese delle centenarie Il super traguardo di Elvira e Loretta

Agosto è il mese delle centenarie. Prato e Carmignano hanno festeggiato due nonnine che qui hanno trascorso praticamente tutta la vita. La vigilia di ferragosto ha compiuto 100 anni Elvira Pallecchi, nata a Castiglione d’Orcia il 14 agosto 1924. Elvira abita con il nipote Matteo Marconi a Iolo. Il marito si chiamava Nello, lui invece è morto a soli 57 anni. "La nonna e il nonno – racconta il nipote Matteo – arrivarono a Prato per cercare lavoro come operai. Erano contadini della Val D’Orcia e la campagna non offriva grandi possibilità per una vita migliore".

Da contadini diventarono quindi operai, trascorrendo anni in fabbrica e affrontando anche vari problemi di salute: Elvira, proprio in tempo di guerra, fu operata di peritonite, senza anestesia, mentre fuori c’erano i bombardamenti. Le sue condizioni di salute mai avrebbero fatto pensare che sarebbe arrivata a 100 anni. Poi nel 2020 Elvira ha vissuto un’altra tragedia: la morte del suo unico figlio, per un tumore incurabile che l’ha portato via in pochi mesi. Poco dopo è sopraggiunta l’infermità ma è sempre lucidissima: "Adesso vive con Olga, la badante, molto brava che si prende cura di lei – prosegue Matteo – e il suo segreto di longevità penso sia stato quello di aver condotto una vita abitudinaria: guarda la televisione, rigorosamente Tv 2000, prima le telenovelas poi qualche fiction e pasti mai abbondanti. Nel suo menù c’è poca carne e cene sempre leggere". Elvira è stata omaggiata dal Comune di Prato con una pergamena firmata dal sindaco Ilaria Bugetti e dal parroco di Iolo, don Giancarlo Innocenti che la mattina presto, nel giorno del suo compleanno, ha celebrato la messa in giardino e poi c’è stato un momento conviviale con tutta la famiglia.

A Seano i 100 anni sono arrivati l’11 agosto per Adriana Loretta Testai. La “nonna” in gioventù lavorava al maglificio Pratesi e anche la famiglia dei suoi ex titolari l’ha festeggiata, oltre al sindaco Edoardo Prestanti che ha portato ad Adriana una targa ricordo e un mazzo di fiori e tutti i nipoti. Adriana, detta più familiarmente “Loretta”, non si è mai sposata e potrebbe essere pure questo uno dei segreti per la lunga vita delle donne. Anche sua sorella è morta a 98 anni, i fratelli invece in età più giovane. "Ho avuto il piacere – ha detto il sindaco Prestanti – di incontrare quattro generazioni a confronto, che festeggiano e si stringono nel grande abbraccio del miracolo della vita. Che bellezza. A Carmignano, si vive bene e a lungo".

M. Serena Quercioli