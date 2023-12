Ago dj al BackDoors. Party anni ’80-’90. Sabato a tutta musica

Il BackDoors di Poggio a Caiano riparte con una nuova gestione e sabato sarà una serata dedicata agli anni Ottanta e Novanta con Agostino Presta dj. Il locale di via Soffici ha rinnovato completamente l’arredamento interno, ampliato le proposte musicali in quanto per la stagione 2023-2024 punta ad attrarre tanti giovani ma anche over 35 dalle tre province di Prato, Firenze e Pistoia. La serata di sabato inizierà alle 20,30 con un apericena con drink a 25 euro (consigliata la prenotazione tavolo), poi dalle 22,30 ingresso a 10 euro. Omaggio donna dalle 22,30 alle 24. "Ho accolto volentieri l’invito ad aprire la serata – racconta Ago dj – con lo special party the night 80’90 per rivivere i migliori anni della della disco music e non solo, per una serata dedicata anche ad un pubblico over 35". In programma anche una performance delle show girls "New Generation" e con dj Ago ci saranno dj Lord e dj Kokko. Per informazioni e prenotazioni: 339.1197715.