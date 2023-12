Pestato con un casco dopo aver difeso una ragazza. Arrestato l’aggressore

Prato, 14 dicembre 2023 – La sua colpa fu quella di intervenire per difendere una ragazza. Per questo venne picchiato selvaggiamente con un casco. I colpi gli provocarono una profonda lesione al volto e all’orbita oculare, ma ora c’è finalmente un presunto colpevole.

La polizia di Prato ha infatti arrestato un 24enne di nazionalità marocchina, ritenuto il responsabile della violenta aggressione avvenuta in via degli Abatoni ai danni di un 73enne. L’uomo risulta ora accusato di lesioni aggravate.

Secondo quanto riferito, il pensionato aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa della figlia. Era andato a prendere i bambini al centro estivo ed era in compagnia della moglie. Quando è sceso dalla macchina ha visto un ragazzo che stava picchiando in maniera violenta una coetanea usando un casco. Un terzo ragazzo li guardava senza muovere un dito. Si è sentito in dovere di intervenire

Il magrebino, infastidito dall’intromissione dell’anziano, lo aveva aggredito con un casco. Il 24enne, con precedenti per droga, è stato portato in carcere.