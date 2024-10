Aggredito in strada senza un motivo . Ferito trentenne

Aggredito in strada, alle 13,30, in mezzo a decine di passanti, e senza un motivo. E’ la disavventura capitata a un trentatreenne pratese che è stato picchiato venerdì scorso, nei pressi delle poste di Galciana, mentre stava aspettando un collega che lo venisse a prendere per andare al lavoro. L’uomo è finito al pronto soccorso rimediando un punto in testa, graffi, escoriazioni e una prognosi di sette giorni. "Aspettava il collega – racconta la compagna – quando quest’uomo è passato e gli ha tirato una gomitata nello stomaco. Il mio compagno gli ha chiesto perché lo avesse fatto e quest’uomo lo ha picchiato". La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza chiamata dai passanti. L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri.