Aggredisce il vicino e anche due poliziotti: arrestato

Una furia. Un uomo, giovedì pomeriggio, ha iniziato a dare in escandescenze urlando contro il vicino di casa e lanciandogli contro, dal terrazzo, oggetti e suppellettili. Oltre a offese e minacce. Tanto che l’uomo ha chiamato la polizia. L’episodio è avvenuto a Figline, nel pomeriggio appunto di giovedì. Erano le 16,30 circa quando l’uomo, fuori di sè, ha iniziato a gridare contro il vicino di casa. Minacce, insulte. Oggetti scagliati verso il malcapitato. Una volta arrivati i poliziotti l’esagitato si è barricato nella propria abitazione. Gli agenti hanno provato a farlo ragionare, a riportarlo alla calma. Ma nulla, tutto è risultato inutile. Anzi, l’uomo è uscito dal proprio appartamento e ha provato ad aggredire il vicino di casa. I due agenti della polizia a quel punto sono intervenuti, hanno provato a fermarlo. Ma nemmeno questo lo ha fatto desistere. Il balordo se l’è presa anche con i poliziotti tanto che hanno dovuto usare lo spray per urticante per riuscire finalmente a bloccare l’esagitato. Nella colluttazione i due agenti sono rimasti feriti in modo lieve. Sono stati portati al pronto soccorso, quindi dimessi con prognosi di 5 e 6 giorni per le lesioni riportate.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.