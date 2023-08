Agevolazioni per la scuola Come averle

In arrivo i primi sussidi per le famiglie con figli a scuola.

A Poggio a Caiano ci sono le graduatorie per i cosiddetti "buoni scuola" e per il trasporto scolastico. I buoni scuola sono le agevolazioni che permettono alle famiglie la frequenza dei bambini alla scuola dell’infanzia paritaria privata per l’anno educativo 20232024. Sono state presentate 11 domande e di queste 9 sono state ammesse e 2 respinte. La somma destinata ai buoni scuola

è pari a 7000 euro. Circa il contributo per il trasporto degli alunni che hanno frequentato il biennio

delle superiori, per l’anno 20222023, le domande presentate sono state 7

e 5 quelle ammesse. Le graduatorie consultabili su www.comune.poggio-a-caiano.po.it con il numero di protocollo della domanda. Con il nuovo anno scolastico uscirà il bando per il contributo di trasporto pubblico per il 20232024. Il Comune di Poggio ha poi erogato la somma di 1230 euro all’istituto comprensivo "Filippo Mazzei" per l’acquisto della vernice per la tinteggiatura di alcune aule nell’ambito del progetto "Scuola 4.0". La nuova colorazione servirà per la trasformazione di alcune aule in ambienti innovativi per migliorare l’apprendimento

e l’inserimento degli studenti. Infine, sino al 15 agosto è possibile iscrivere i figli al servizio di pre e post scuola che riguarda gli alunni residenti e non, che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie di Poggio. La compilazione

del modulo si fa online