Affretta il passo e desta sospetti. Arrestato uno spacciatore cinese

Ha accelerato il passo quando ha visto la volante della polizia. Una mossa che ha insospettito gli agenti e che è costata l’arresto per un cittadino cinese di 50 anni, irregolare e con precedenti. L’uomo è stato fermato la notte di venerdì, intorno alle 3.30, in via Zipoli, quando gli agenti di una volante in passaggio nella zona hanno notato il suo atteggiamento sospetto. Controllato, è stato trovato in possesso di otto bustine di shaboo per un totale di 20 grammi e 870 euro in banconote di vario taglio. Il controllo è stato esteso al suo domicilio, una stanza in un affittacamere nella periferia sud di Prato all’interno della quale sono stati trovati e sequestrati altri 15 grammi di cocaina e anfetamine con tutto il necessario per preparare le dosi. La perquisizione estesa nella stanza presa in affitto dall’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 13 grammi tra cocaina e anfetamine, oltre a materiale idoneo al confezionamento della droga, fra cui una bilancina di previsione. Il soggetto, su cui pende il divieto di dimora a Rovigo, stato dunque arrestato in flagranza per il reato di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Oggi l’uomo comparirà in tribunale per il processo per direttissima. L’arresto rientra nell’intensificazione dell’attività di controllo voluta dal questore per prevenire, contrastare e ridurre ogni forma di illegalità.

Come annunciato dalla questura, continua infatti l’attività quotidiana che punta a contrastare lo spaccio e il degrado del centro e non solo. Anche mercoledì è stato riproposta la squadra che viene impiegata ogni giorno, costituita da quattro equipaggi della questura, un’unità operativa della polizia ferroviaria ed un’unità cinofila della polizia municipale.