Adesso a Mezzana "TuttoèVita" Due giorni per riscoprire il borgo

Due giornate per poter ammirare il borgo rifiorito di Mezzana, antico nucleo rurale fra Carmignanello e Montecuccoli, abitato fino al secondo dopoguerra poi abbandonato fino a quando i Ricostruttori nella preghiera, tramite un’operazione che ha visto coinvolti Comune di Cantagallo e Regione, hanno deciso di recuperarlo e farlo diventare il borgo "Tuttoèvita", un luogo di cura a tutto tondo. Oggi e domani, dalla mattina alla sera i Ricostruttori aprono le porte ai visitatori per ammirare il lavoro fatto finora in mezzo a tanta animazione: esperienze, musica, spettacoli, teatro, ci saranno artisti all’opera in ogni angolo del borgo e si potranno osservare artigiani intenti ai loro mestieri. Fra le esperienze della due giorni sono previste meditazioni guidate, colloqui con esperti nella cura, arteterapia, danzaterapia, yoga e rilassamento, laboratori di musica, greentherapy e tanto altro. Sono attese anche presenze importanti, fra gli amici del Borgo, come la cantante Alice, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, l’attrice e conduttrice televisiva Rosita Celentano, il cantautore Fabio Cinti, l’attore, comico e regista Roberto Ciufoli, Carlo Guaitoli, a lungo direttore d’orchestra di Franco Battiato, la presidente di Mind4children Daniela Lucangeli, Giorgio Nardone, noto psicologo e psicoterapeuta, la scrittrice Daniela Padoan, la creatrice di moda eco-compatibile Ilaria Venturini Fendi, l’ambientalista Grazia Francescato e tanti altri, fra studiosi, artisti, persone impegnate nel sociale, in ambito ambientale e nella cura. Per chi volesse trattenersi tutta la giornata, sarà disponibile un punto ristoro (sabato dalle 12.30 alle 14 e dalle 19.30 alle 21 e domenica dalle 12.30 alle 14 e dalle 20 alle 21). Il programma completo del fine settimana è disponibile sul sito internet dell’associazione che sta ricostruendo e gestendo il Borgo (www.tuttovita.it).