Addio Isabella : "Anima gentile del volontariato"

È scomparsa, dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile, Isabella Biagini, 67 anni, una delle figure più attive del mondo del volontariato e dell’associazionismo montemurlese. Una donna dall’energia straordinaria, che partecipava con entusiasmo alle iniziative organizzate sul territorio. Isabella è stata sempre presente agli eventi del Gruppo storico di Montemurlo, del Gruppo Ballo Spettacolo, e di varie associazioni di volontariato. È stata inoltre catechista per molti anni per la parrocchia di Fornacelle. In gioventù aveva fatto parte della squadra dell’Etruria di Prato, in cui ha potuto esprimere le sue doti fisiche nella ginnastica artistica, una disciplina che ha costantemente segnato il suo profilo: fino all’ultimo, infatti, non si è mai risparmiata negli eventi sportivi a cui ha partecipato, concludendo gli ultimi spettacoli con esibizioni. Durante le rievocazioni storiche che ogni anno si tengono a Montemurlo, Isabella era orgogliosa di vestire i panni di Maria Salviati, madre di Cosimo I o di partecipare alle danze rinascimentali. Lascia i due figli, Francesca ed Emanuele. "La perdita di Isabella ci addolora profondamente- commenta commosso il sindaco Simone Calamai – Di Isabella ricordo la forza, la positività e l’entusiasmo che metteva in tutte le attività". La salma si trova alle cappelle del commiato della Croce D’oro di Montemurlo. Il funerale si tiene oggi alla chiesa di Fornacelle alle 15.