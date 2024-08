Addio a Vitaliano Monni il decano dei volontari

Vitaliano Monni se n’è andato. Vitaliano, 88 anni, era uno dei volontari anziani ma ancora attivi alla Misericordia di Poggio a Caiano come capoguardia e indossava la "cappa nera" ai funerali.

"La Misericordia tutta piange Vitaliano – scrive il presidente Sergio Campanelli in una nota - piange il consigliere, piange il preciso volontario della distribuzione dei panini benedetti per la festa patronale di San Giuseppe. Piange il decano delle cappe nere che per oltre 25 anni ha partecipato alle esequie dei nostri defunti. Piangiamo perché non è facile salutare chi, per noi, è stato un babbo, un nonno, un fratello maggiore e un sincero amico. Punto di riferimento per importanti scelte, consigliere saggio e pacato pacere. Caro Vitaliano ci mancherà la tua serenità ma soprattutto la tua paterna presenza che, con umana delicatezza, trasmetteva sicurezza. Grazie per esserci stato maestro e, per tutto il bene che hai fatto".

Vitaliano Monni era un uomo molto conosciuto a Poggio, non solo per l’impegno nella Misericordia e tanti hanno espresso messaggi di cordoglio sui social. "Sono molto addolorato per la scomparsa di Vitaliano – aggiunge Cristiano Ciani - ci eravamo visti spesso ultimamente: ai primi di luglio per la cena della Misericordia e il 24 per la messa di Santa Cristina. Vitaliano era una persona gentile, mite, generosa, un vero fratello della Misericordia. Mai una parola fuori posto, mai, al contempo, un cedimento sui valori". Il funerale di Vitaliano si terrà domani, alle 9, nella chiesa del Santissimo Rosario.

M.S.Q.