Addio a Roberto Marchi. Vernio piange l’ex sindaco

Era nato a Vernio il 13 maggio 1955, il Comune che ha servito con passione e amore e qui tornerà per l’ultimo viaggio. E’ morto ieri all’ospedale di Prato l’ex sindaco Roberto Marchi. Diplomato in ragioneria nel 1993 aveva fondato un’azienda che si occupa di assistenza tecnica e amministrativa alle imprese sul fronte del reperimento di risorse, anche comunitarie, e di supporto alle aziende che vogliono effettuare investimenti in Italia e all’estero. Marchi è stato sindaco di Vernio dal 1995 al 1999 , consigliere comunale dal 1999 al 2004 e consigliere della Fondazione Teatro Metastasio dal 2003 al 2010. Dal 2007 al 2014 ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale e nel 2014, per alcuni mesi, è stato assessore al bilancio. Da ricordare il suo impegno con la Misericordia e l’Anspi. E’ stato presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. "Roberto Marchi è un uomo che ha dato tanto a questa comunità, con passione, impegno e un amore sincero per il territorio e la sua gente – ricorda la sindaca di Vernio Maria Lucarini - e lascia dietro di sé non solo il ricordo di ciò che è stato, ma anche il segno concreto di ciò che ha fatto". Maria Lucarini rammenta l’impegno come sindaco, guidato da un forte senso di responsabilità e da una visione chiara del bene comune: "Sapeva che amministrare significava lavorare ogni giorno per migliorare la vita delle persone, e lo ha fatto con determinazione e concretezza". A Vernio negli anni da sindaco ha dato vita alla ristrutturazione dell’ex Meucci e alla realizzazione della piscina. Ha promosso la metanizzazione di Montepiano, la ristrutturazione della casa per anziani e si è speso da persona attiva in parrocchia per la riqualificazione delle chiese di Sasseta e di Luciana. Infine, ha fondato nel 2010, con Alessandro Magini, l’Accademia Bardi. Con il presidente della Regione Claudio Martini e Alessandro Magini partecipò alla “Settimana della Toscana“ a Vienna. Suonava la fisarmonica. Oggi sarà resa nota la data del funerale. Marco Curcio, consigliere di Fratelli d’Italia ha inviato un messaggio di cordoglio, così come la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e il presidente della Provincia Simone Calamai: "Roberto Marchi è stato un grande sindaco che ha fatto tanto per la sua Vernio che amava molto".