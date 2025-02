Addio a Guazzini. Fu presidente degli ingegneri

Il mondo delle professioni tecniche piange la scomparsa di Gianfranco Guazzini, primo storico presidente dell’ordine pratese. Aveva 93 anni. Di pari passo con la nascita della Provincia di Prato c’è stata anche la fondazione dell’ordine degli ingegneri provinciale, di cui Guazzini è stato presidente per dodici anni consecutivi, fino al 2005. Successivamente ha ricoperto per altri quattro anni la carica di vicepresidente. Guazzini in provincia ha tracciato la storia degli ultimi trent’anni della professione.

Tecnico apprezzato in città, progettista e direttore lavori di tante opere del territorio, di cui si ricorda la sede dell’azienda di Andrea Toccafondi, l’ex presidente dell’Ac Prato scomparso proprio in questi giorni. Non solo. Guazzini è stato progettista di importanti complessi industriali a Pontedera, Prato e Calenzano, oltre a strutture residenziali e ville. In città ha seguito la direzione lavori del Macrolotto Due, la più grande lottizzazione industriale del centro Italia per estensione.

Nel corso della sua carriera professionale l’ingegnere ha fatto parte delle istituzioni territoriali, ricoprendo anche il ruolo di consigliere all’interno del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. "Il suo carattere robusto, la sua rettitudine dell’uomo di una volta, la sua gentilezza garbata resteranno nei cuori degli ingegneri e di tutta la città" ricordano i colleghi.