Addio a Bardazzi "Cuore grande"

La città di Prato ha perso un punto di riferimento importante: è morto l’architetto Giulio Bardazzi che fino al 24 febbraio è stato presidente del Comitato Pro Emergenze. Oltre ad aver ricoperto anche il ruolo di segretario dell’Ordine degli architetti della provincia di Prato, Bardazzi era uno "specialista" della macchina organizzativa relativa agli aiuti nelle grandi emergenze. Aveva solo 59 anni ed era consapevole della malattia contro la quale ha lottato con tutte le sue forze fino alla decisione di lasciare la presidenza del Comitato pochi giorni fa. "Ha gestito con competenza, abnegazione e una grande umanità – scrive il vicesindaco Simone Faggi – gli eventi che hanno contraddistinto il Comitato negli ultimi 9 anni. Giulio era anche molto di più. Era un grande professionista e una persona perbene. La città ti rende merito caro Giulio. Continua se puoi ad assisterci". Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Matteo Biffoni e da tutta la giunta. Lo ricorda con molto affetto Sergio Brachi, responsabile della Protezione Civile: "Dal terremoto dell’Umbria nel 1996 a quello de L’Aquila del 2009 per arrivare all’emergenza Covid, Giulio Bardazzi ha saputo sempre coordinare e gestire tutti gli aiuti. Era un professionista stimato e apprezzato".

L’architetto Bardazzi dopo aver lavorato come libero professionista era entrato come responsabile all’ufficio tecnico del Comune di San Casciano dei Bagni e l’amministrazione comunale sulla pagina social ha manifestato il proprio dolore e vicinanza alla famiglia. Bardazzi era sposato con l’ispettore della polizia municipale di Pistoia Elisabetta Gasparrini e dalle nozze sono nati tre figli. Giulio Bardazzi è esposto alle cappelle della Croce d’Oro in via Niccoli, il funerale sarà domani alle 10,30 nella chiesa di Grignano.

M.S.Q.