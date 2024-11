Addetti alla ritorcitura e alla filatura a pettine

2 ADDETTI ALLA RITORCITURA

Una ditta tessile di Carmignano sta cercando ancora due addetti alla ritorcitura ed alla filatura a pettine. Richiesta espressamente esperienza pregressa nella mansione, ai fini della selezione. Orario di lavoro full time basato su turni (dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6) l’azienda proporrà ai candidati un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Necessario mezzo di locomozione proprio per raggiungere il posto di lavoro. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: A e B. (Rif.:PO-237664)