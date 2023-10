Acquisti ibridi: online e dal vivo. L’idea lanciata dalla startup pratese

Se uno dei peggiori difetti del commercio online è quello di non avere contatto umano, di non potersi confrontare con un addetto ai lavori che ci possa consigliare e guidare nell’acquisto, perché non rendere ibrida l’esperienza di shopping a distanza? L’idea è venuta a una start up di Prato, ErboristeriaLive, che di fatto è la prima erboristeria sia online che "dal vivo". Infatti, accedendo al sito erboristerialive.it, il cliente può acquistare i prodotti desiderati parlando direttamente con delle erboriste esperte tramite una videochiamata gratuita, nella quale si può scegliere se mostrarsi attraverso la telecamera o rimanere “invisibili“.

E il servizio è pensato per abbracciare anche fasce di orario molto ampie (dalle 9 alle 22, 12 mesi l’anno), visto che gli acquisti online raggiungono i massimi... quando si è seduti sul divano di casa, magari dopocena e soprattutto nel fine settimana.

Il progetto nato poche settimane fa ha raccolto il suo primo giro di finanziamenti privati in sei giorni di fundrising.

"ErboristeriaLive nasce per offrire al consumatore un servizio innovativo ed unico nel processo di acquisto online, ovvero la consulenza qualificata e gratuita – spiega il Ceo, Ali Asghar Tayyebi, di Prato – nel caso dei prodotti di alta specializzazione, come possono essere quelli erboristici, il consiglio di un esperto può fare la differenza. Capita spesso che un cliente navighi alla ricerca di un prodotto spendendo ore per studiare decine e decine di schede prodotti per poter scegliere il prodotto più adeguato alle sue esigenze e che alla fine abbandoni il carrello perché non sa se ha scelto effettivamente il prodotto giusto. Siamo i primi ad offrire un servizio del genere: siamo un’eccellenza Italiana".

Luca Boldrini