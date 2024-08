Accoltellato alla gola. Discussione e paura al bar. Poi l’aggressore fugge via

Prato, 15 agosto 2024 – Accoltellamento in pieno centro. Un uomo di 35 anni di origine marocchina, da anni residente a Prato con famiglia, è stato raggiunto al collo da un arma da taglio nel primo pomeriggio di ieri mentre si trovava in un bar di via Fiorentina, a due passi da via Ferraris. Il 35enne è stato tempestivamente portato in pronto soccorso dai soccorritori intervenuti sul posto, e non si trova pertanto in pericolo di vita.

L’origine della colluttazione sfociata in accoltellamento avrebbe avuto luogo al culmine di una discussione con un altro uomo presumibilmente di origine straniera, fa sapere la Questura. Le indagini sono chiaramente in corso, utili ad accertarsi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto appreso sembrerebbe non essere presenti i requisiti di un regolamento di conti a motivare il gesto violento dell’aggressore. Che naturalmente si è prontamente dileguato dal bar di via Fiorentina prima dell’arrivo della voltante della polizia sul posto.

La versione dell’accaduto fornita dalla vittima descriverebbe una discussione propiziata dall’aggressore che con brutte si sarebbe rivolto al 35enne senza un apparente motivo. Dopo aver resistito alle provocazioni e agli insulti, a un certo punto, l’inizio dell’alterco, fino a quando l’aggressore, forse sotto gli effetti dell’alcol, non avrebbe estratto dal marsupio un coltello, puntandolo al collo dell’uomo di origine marocchina: "Solo quando si è accorto che usciva sangue mi ha lasciato andare e se n’è andato" avrebbe detto l’aggredito. Considerando anche le testimonianze raccolte dagli agenti, nelle prossime ore gli esiti delle indagini condotte dovrebbero fornire maggiori dettagli sul brutto episodio accaduto in città.