Accademia Prato Ju Jitsu. Caso e Tartoni in Nazionale

Ancora grandi soddisfazioni per l’Accademia Prato Ju Jitsu. Stavolta, però, non per le medaglie riportate a casa dai suoi atleti (anche se l’augurio è che presto il medagliere venga aggiornato). Sono infatti ben due i giovani talenti dell’accademia pratese che hanno ottenuto la convocazione con la nazionale italiana in vista dei prossimi campionati europei giovanili che si terranno a Cipro dal 19 al 22 marzo prossimi.

Il primo è Christian Caso, atleta agonista nella specialità fighting system Under 14, 44 kg. Caso si è messo in luce, aggiudicandosi un posto da titolare nella nazionale azzurra, in particolar modo dopo l’ottimo campionato italiano disputato, dove si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella sua categoria, confermando quanto fatto vedere in occasione della vittoria in Coppa Italia 2024.

La seconda è Azzurra Tartoni, atleta agonista dell’Accademia Prato Ju Jitsu sempre nella specialità fighting system, ma nella categoria Under 14, 36 kg. Anche lei si è aggiudicata un posto di diritto in nazionale dopo la splendida prestazione ai campionati italiani e dopo il secondo posto ottenuto al ‘Criterio’ nazionale 2024.