Abusi su disabili: "Fatti gravissimi da condannare"

"Una vergogna, un fatto contro la civiltà e alieno dai nostri valori umani. Che senso ha riempirsi la bocca di belle parole come società aperta e inclusiva se succedono fatti di tale bestialità?". Forza Italia Prato, tramite il coordinatore provinciale, la deputata Erica Mazzetti e il consigliere Lorenzo Santi, interviene duramente sulla vicenda delle due ragazze disabili che sono state vittime di abusi sessuali da parte di un volontario di Auser-Filo d’argento che adesso si trova in carcere. "La comunità pratese - sottolineano Mazzetti e Santi - deve dare un segnale netto e alla denuncia da parte dei genitori, evidentemente inascoltati, deve seguire un moto unanime di indignazione". "Chi ha sbagliato - affermano - deve pagare, e pagherà. Ma chi avrebbe dovuto sorvegliare e, per tempo, agire, cosa ha da dire e, soprattutto, cosa ha fatto per prevenire nuovi casi del genere?". "Ciò che occorre adesso - è l’invito di Mazzetti e Santi - è, oltre alle indagini, una seria, rigorosa e terza valutazione dell’operato dei servizi sociali".